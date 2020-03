Aurah Ruiz ha publicado un nuevo capítulo en su canal de 'Mtmad'. En esta ocasión, la ex de Jesé cuenta las dificultades que está teniendo para encontrar un colegio para su hijo. Nyan cumplirá tres años el próximo mes de junio, por lo que en septiembre debería de estar todo preparado para que el pequeño comience sus estudios en el primer curso de Educación Infantil. Sin embargo, la ex gran hermana está preocupada por la enfermedad de su hijo, y busca un centro que, además de que enseñe a Nyan los conocimientos necesarios, pueda hacerse cargo de las complicaciones de su salud.

Mtmad

"Espero que de aquí a septiembre haya cambiado todo a mejor sobre el tema de su salud y que no sea tan caótico como me lo estoy imaginando", explicaba Aurah. Sin embargo, gracias a la ayuda de sus padres, la ex de Suso ha podido encontrar un colegio que se ajusta a sus preferencias. "Acabo de salir de una reunión. Tengo como preferido un colegio que hay aquí, en Gran Canaria y estoy súper contenta, es un colegio privado, que ofrece varios idiomas y que tiene un equipo médico increíble", aseguraba visiblemente emocionada.

Mtmad

"Nyan podrá estar desde pequeñito hasta grande en el mismo colegio si Dios quiere", aseguraba la ex de Jesé. A Aurah aún le queda esperar hasta el mes de septiembre para ver si la situación mejora pero la influencer tiene esperanza de que la enfermedad de su hijo vaya a mejor y el pequeño pueda mantenerse en el mismo curso que sus compañeros. Esperamos que finalmente le vaya todo genial a Nyan, que está mejorando gracias a las últimas terapias. ¡Mucho ánimo, Aurah!