Fabio le ha dedicado una canción por su cumple.

Su familia ha aumentado.

Violeta ha celebrado su 26 cumpleaños con una fiesta en la que ha contado con su hermana Lila y sus amigas, que han viajado desde Valencia para visitarla. Una visita sorpresa, sobre todo la de su hermana, que ha emocionado a la colaboradora: “¿Te acuerdas de la mierda de cumpleaños que celebraba antes? Ahora se está girando la tortilla”, le comentaba Violeta a su hermana pequeña. Y es que la joven estuvo rodeada de sus amigas y su pareja, Fabio, en una celebración por todo lo alto.

Junto a sus chicas, Violeta acudió a cenar a un restaurante de la capital, donde disfrutaron de una noche para ellas solas antes de irse a tomar algo acompañadas ya por Fabio. Una fiesta que precedía a un día muy especial en Mediaset donde, en pleno directo, el italiano le dedicó una canción que había preparado para ella. “Este es el inicio, ¿quién sabe si luego pegarás el petardazo? Imagínate que dentro de unos años eres top de top. Esa gente que ahora te subestima igual se encuentra con el nuevo Anuel”, decía ella a su chico en los pasillos de la productora, aunque él, humildemente, le pedía que no le metiera tanta presión. “Todos tenemos un inicio. Mira Sofía Suescun, que lo petó. Rompió las discotecas con su temazo. No os riáis, yo me lo sé”, decía con ironía ante las risas malvadas de sus amigas y su chico.

Después de dos días de celebración de cumpleaños, Violeta acababa en casa, pachucha, enviando un mensaje a todos aquellos que ya no están entre sus amistades: “Ya lo sabía, pero cada vez me reafirmo más en que mantener a los de siempre es súper importante”, confirmaba la joven cumpleañera. Vamos, que a ex amigas como Oriana ya ¡ni agua! Y menos después de la rajada de esta hace unos días contra Violeta...

Entre los ladridos de su perra Canela, Violeta añadió que “es esencial rodearse de buenas amistades y gente que te aporte buen rollo, cosas buenas, que te quiera de verdad y te dé paz en su vida. Y nada más. Lo demás es humo”. “Tengo que decir que, aunque algunas pongan cara de culo porque no saben lo que es el amor, tengo el mejor novio del mundo, y que desde hacía mucho tiempo no había estado tan feliz y plena el día de mi cumpleaños”, finalizaba la ex superviviente emocionada en su casa. ¡Nos alegramos por ella!