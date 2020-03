El concurso de Rocío Flores ha levantado tantos halagos como críticas, pero lo que es seguro es que no está dejando indiferente a nadie: por un lado, los que creen que su paso por el concurso está siendo buenísimo y está dando grandes momentos y, por otro, los que opinan que está siendo bastante invisible y que ni siquiera está justificado su alto caché para lo que está haciendo. En este último grupo, sorprendentemente, se encuentra el presentador Joaquín Prat, y es que él, aunque suele ser bastante comedido, se ha mojado ¡y ha subido el pan!

Para el presentador, Fani tiene toda la razón: la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' la llamó "vaga" y la puso a caer de un burro a sus espaldas (algo de lo que Rocío se acabó enterando, y la lió parda), pero es que ahora ¡Joaquín lo ha secundado! "Tengo que decir que lo que dice Fani no es una mentira, Rocío Flores es muy vaga. Ahora, ella no tiene la culpa de ser la concursante mejor pagada, no lo decide ella, lo decide la productora que le ficha para 'Supervivientes'", ha dicho tajante.

Y para su padre, Antonio David Flores, también ha repartido, porque aunque cree que está haciendo un buen trabajo defendiéndola, quizá está rozando el justificar lo injustificable: "Entiendo que estás defendiendo a tu hija y que los hijos es lo que más nos duele. También entiendo que estuviste medicado en 'GH VIP'... Pero te veo muy venido arriba para la mierda de concurso que hiciste", le ha recordado. ¡Menudo zasca!

Antonio David no gana para grescas

Durante la emisión de 'Conexión Honduras', el ex de Rocío Carrasco tuvo un fuerte enfrentamiento con la periodista Belén Rodríguez: ambos se engancharon después de que Belén también criticara a Rocío. "No convive, se lleva fatal con todos los compañeros. No pesca, no hace cabañas, no hace pruebas y encima se lleva la recompensa... Vive del victimismo y no está dando la altura como superviviente", apuntó ella. "Eres tan previsible que el primero que te va a dar el aplauso soy yo. Lo único que haces en este plató es criticar a mi hija", le respondió él. La polémica ¡está servida!