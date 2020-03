Oriana y Violeta se enfrentan en plató

Hace mucho que Oriana y Violeta ya no son amigas y cada vez que comparten plató ha y lío. Aunque siempre protagonizan grandes broncas, aún no se sabe el por qué de su enemistad. En el programa de 'MyHyV', Toñi Moreno, recién llegada de su baja, ha intentado sonsacarles el motivo de su enfrentamiento. Todo apuntaba a que lo iban a desvelar, pero han empezado a enzarzarse y decirse de todo.

"Ella dice que no tiene ganas de guerra pero ella está necesitada de televisión a full", aseguraba Violeta y ha hecho referencia al día que Oriana se peleó con Fabio en una gala de 'Supervivientes'. Y ha insistido en que su ex amiga está acabada, "cuando antes lo asumas, mejor", le soltaba la opinionista. Según Oriana, Violeta es una "copia barata" de ella y dice de estar harta: "Te has copiado de mi flequillo".

Violeta no se ha callado y han empezado una discusión de la que nadie se enteraba de nada por las voces que metía las dos protagonistas del enfrentamiento. "Vamos a pedirle todos los que llevamos flequillo perdón a Oriana", decía Violeta mientras que Oriana perdonaba irónicamente a todo el público. La presentadora no salía de su asombro y no sabía cómo parar los gritos de ambas. "Es mejor liderar el debate electoral que esto", decía Toñi entre risas. ¡No le quedaba remedio!