Tener una familia con la que llevarse bien está infravalorado, os lo decimos nosotros. Y la que también puede decirlo es Adara Molinero, que desde que ha salido de la Casa de 'GH VIP' (y posteriormente de 'El tiempo del descuento'), sus relaciones familiares se han agravado. Su paso por el concurso no ha gustado a todos, y en especial a su padre, Jesús Molinero, con el que pensábamos que tenía muy buena relación (incluso fue a visitarla a la Casa antes de la final de 'GH VIP 7'), y acabó como el rosario de la Aurora: a él no le pareció nada bien que se liara con Gianmarco... y desde entonces todo ha ido cuesta abajo.

Aunque Adara siempre dijo que su relación con su padre era buenísima y que le admiraba un montón, ahora la cosa ha cambiado: aseguró en una reciente entrevista que estaba dolida por ese cambio que habían sufrido, y que si se sentía avergonzado de ella, no tenía razón alguna. Pero ahora parece que la cosa ha ido a peor, porque la ex gran hermana ha dado un paso más y ¡ha bloqueado a su padre en Twitter!

Sí, a su propio padre, ese que adoraba tanto y del que llegó a decir: "Parece Hugo su hijo". Pues al final le ha condenado al ostracismo y él, con la polémica generada, ha decidido cerrar su cuenta de Twitter, no sin antes dejar clara una cosa: "No he dejado de apoyarla ni moralmente ni económicamente en ningún momento, jamás le he dicho que vuelva con Hugo. Lo único que NO APOYO de mi hija es que hable mal del padre de mi nieto", escribía. Veremos cómo acaba esta historia...