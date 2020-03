Parece que últimamente el nombre de Violeta Mangriñán va unido a la polémica, y es que si hace unos días veíamos a la ex superviviente romper su amistad con Oriana Marzoli, para después verlas casi tirarse de los pelos en el plató de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', ahora resulta que a Violeta le crecen los enanos, porque ahora un usuario ha descubierto ¡que se queda con las fotos de otras influencers y las publica en sus redes sociales como si fueran suyas! Una polémica en la que ella ya ha salido al paso para dar explicaciones... pero no han convencido a todos:

Sigue haciendolo una y otra vez :______ pic.twitter.com/ka09ECrS2F — Javichu Raoul Onestini 🐘🦋🇮🇹✈️ (@javichu_r) March 9, 2020

POR FAVOR PUEDE PARAR?????? pic.twitter.com/8xzanGIvef — Javichu Raoul Onestini 🐘🦋🇮🇹✈️ (@javichu_r) March 9, 2020

Pues nada que podemos seguir hasta mañana sacandole publicaciones copiadas :________ pic.twitter.com/FtNuOvnPwO — Javichu Raoul Onestini 🐘🦋🇮🇹✈️ (@javichu_r) March 9, 2020

De hecho, el mismo usuario que ha publicado las capturas ha visto entre los comentarios de esas fotos "tomadas prestadas" que las propias influencers afectadas han descubierto a Violeta, y mientras una le ha pedido que al menos la etiquete, ya que la imagen es suya, ¡otra ha ido más allá y le ha pedido que deje de robarle sus fotos! Vamos, que ha habido más de una de la que Violeta se ha apropiado...

La ex tronista de 'MYHYV' ha decidido, como decíamos, salir al paso y dar explicaciones, precisamente, a través de Instagram, donde explica que ella no ha robado nada y que esas imágenes de detalles las publica como inspiración, además de etiquetar a las propietarias siempre que se lo pidan.

Qué manera de buscar una excusa me meo pic.twitter.com/o1GYEHq2ej — ~ Maria Rosa ~ (@_MaryPink_) March 9, 2020

Sin embargo, la cosa no ha terminado ahí: vista la polémica que se ha montado y la cantidad de mensajes que le están llegando de sus seguidores y sus haters, ha decidido tomar una drástica decisión: ¡privatizar su cuenta de Instagram! ¿Será para que no la critiquen... o para que esas influencers extranjeras que no la siguen no puedan ver que les quita las fotos? Seguiremos informando...