Miguel Ángel Silvestre confiesa que su madre es uno de sus principales apoyos.

El actor ha recordado su paso por 'Sin tetas no hay paraíso', uno de sus trabajos más especiales.

Miguel Ángel Silvestre estaba nominado a mejor actor protagonista de TV por la Unión de Actores junto a Javier Cámara y Javier Gutierrez, aunque aseguraba no estar nada nervioso... ¿El motivo? Tenía claro que el galardón caería en manos de su compañero. Estaba seguro que no se lo llevaría él. Es más, apostaba por su amigo y admirado Javier Cámara sin dudarlo. No obstante, manifestó que ganara quién lo ganara quedaría entre compañeros a los que siempre ha seguido profesionalmente.

Finalmente fue Javier Cámara quién lo ganó, cosa que a Miguel Ángel sin duda le encantó: "Creo que hay algo muy bonito en mi profesión, empiezas a estudiar y te fijas en actores y actrices que son inspiración, son guía... y de repente, la vida, con un poco de suerte, te regala trabajar con ellos, y en el caso de Javier, además me regala una preciosa amistad", ha declarado, "aquí se celebra hoy el compañerismo".

"Uno que llega de Benicassim y de repente empieza a soñar con que algún día ojalá trabaje con Javier Cámara y eso sucede, me acordaba mucho de eso camino aquí", desvelaba. ¡Menudo sueño cumplido! Además, ahora que se celebra el 30 aniversario de Telecinco, él puede presumir de haber sido protagonista de una de las series más seguidas de la cadena, 'Sin tetas no hay paraíso', una ficción que recuerda con muchísimo cariño. ¡Dale al play para escuchar lo que nos ha contado al respecto!