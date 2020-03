Alba Flores no ha querido faltar a los Premios Unión de Actores y Actrices que se celebró este lunes 9 de marzo en el Teatro Circo Price de Madrid. La sobrina de Lolita estaba nominada en la categoría de Mejor Actriz Protagonista de Televisión por su papel en 'La casa de papel'. Aunque finalmente el premio se lo llevó Candela Peña por su actuación en 'Hierro', Alba no dudó en confesar que es una auténtica privilegiada.

"Yo nunca pensé al principio que Nairobi me iba a dar tantas alegrías", contaba la actriz sobre su papel. Ella pensaba que la gente no iba a empatizar con el personaje, pero finalmente sí y está de lo más contenta. "¿Cómo llevas los fans?", le preguntaba a Alba y ella ponía un poco cara de susto. "Sigo alucinando con el cariño de la gente. Por un lado es algo bonito que te pasa, pero por otro a mí me da bastante impresión".

Cuando estuvieron en Cuba por la serie, casi no podían ni salir a la calle los artistas. "Fuera de España ha sido muy fuerte, sobre todo en Latinoamérica, que tiene una manera de vivirlo muy 'a saco'". Alba cree que no hace falta que sus seguidores la sigan y sean sus fans, simplemente piensa en que está haciendo su trabajo y punto, pero este mundo no funciona así. Su personaje en 'La casa de papel' ha llegado hasta las letras de Bad Bunny y es algo que ha ella le impresiona mucho.