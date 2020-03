View this post on Instagram

Mi transformación personal llega cuando éstas dos (mi insulina rápida y mi insulina lenta) pasan a formar parte mi vida. Llegaron para quedarse para siempre, las necesito para vivir. Pero de aquella adversidad nació una versión mejorada de mi misma. Me quiero y me cuido más que nunca. Soy más veloz que mis miedos, mis inseguridades y mis creencias limitantes. Más veloz de lo que muchos creían. Faster than la Ares del pasado. Empezar a correr me ha llevado a superarme a mi misma, más allá de los récords o las marcas, me quedo con la otra velocidad, la de la búsqueda interminable para conseguir mi mejor versión. Ese es mi #FasterThan , mi transformación. ¡Contadme el vuestro! What’s your faster than?