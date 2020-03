La relación de Fani y Rocío Flores empezó muy bien antes de empezar la aventura de 'Supervivientes 2020'. No obstante, parece que esta situación ha cambiado enormemente en las últimos días. Rocío Flores se enteró gracias a su amigo Albert Barranco que su hasta ahora amiga le había puesto a parir a sus espaldas. Una información que, como era de esperar, no le hizo ninguna gracia a la nieta de Rocío Jurado. A pesar de que no podían hablar porque estaban en diferentes islas, la hija de Rocío Carrasco no dudo en enfrentarse duramente a la protagonista de 'La isla de las tentaciones'.

Telecinco

“La persona que me ha preguntado lo que cobro eres tú. Lo que sé es que en esta isla estoy en las mismas condiciones que todos vosotros… ¡No me toques las narices! En vez de rajar por detrás me lo tienes que decir a mí. Tienes un miedo a la nominación que te mueres. Estás cagada. A la que le gusta la tele y está por lo que está eres tú. Llevas un mes y te crees Dios”, le reprochó la nieta de la más grande a la novia de Christofer.

“¿Cómo eres tan falsa? Rocío, que me olvides. Que yo no rajo de ti. ¡Que te calles ya, pesada!”, contestó la novia de Christofer. “En mi vida, con 23 años, han pasado mil como tú”, insistió Rocío, visiblemente enfadada. “Que conmigo no puedes, que te busques otro oficio en la isla, que a mí tu vida me importa cero. Yo he venido aquí sin dar una puta exclusiva en mi vida. ¡Estoy harta de tratar con gente como tú: A-pro-ve-cha-dos!”, concluyó Flores la discusión.