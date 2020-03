'Supervivientes 2020' está que arde. Y, sin duda, uno de los concursantes que más está dando que hablar fuera del concurso es Cristian Suescun. El hermano de Sofía se ha enfrentado duramente a varios de sus compañeros de equipos. Y es que, desde que fue dios de la isla la semana pasada, el concursante se ha ganado la enemistad de casi todo su equipo. Eso sí, ha sido con Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, con la que ha tenido la mayor bronca. Y todo porque la defensora de la ganadora de 'GH VIP' ha sacado el nombre de Maite Galdeano a relucir.

"Eres el concursante más egoísta de la isla. Eres un ansioso con la comida y las recompensas. No se puede convivir contigo", le dijo Elena a Suescun en una dura discusión que tuvieron delante de sus compañeros. "Por lo menos no tengo esa cara de amargada todo el día como tú", le contestó Cristian.

Eso sí, no todo quedó ahí. Y es que Rodríguez mencionó a la madre de Cristian y el concursante brotó. "Mi madre está súper orgullosa de mí, no como la tuya", afirmó Elena, desatando la irá y el cabreo del hermano de Sofía Suescun. "A mi madre no la metas, ¿vale?. Mi madre no está concursando en este programa. Si me tienes que decir cualquier cosa me la dice a mí", concluyó el cuñado de Kiko Jiménez, muy molesto por las palabras de la madre de Adara.