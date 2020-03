Cuando un reality llega a la tele, normalmente los protagonistas suelen ser los concursantes. Sin embargo, aunque son parte fundamental del mismo, cuando se trata de arañar puntos de audiencia, hay que tener en cuenta otros factores, como el plató, los presentadores, la dinámica y hasta los colaboradores que estarán en plató. Estos últimos también suelen dar grandes momentos televisivos por las risas o por sus broncas... y las protagonistas esta semana han sido Oriana Marzoli y Carmen Gahona ¡por no aparecer por el último Debate de 'Supervivientes'!

Mediaset

En una situación normal, esto no habría llamado la atención, ya que suelen rotar o ir cuando pueden, pero tras el último episodio que protagonizaron el domingo anterior durante la emisión de 'Conexión Honduras', sí se ha notado, y mucho. Ambas suelen discutir un montón a pesar de tener una gran relación, y tuvieron un rifirrafe que mosqueó mucho al presentador, Carlos Sobera: "La próxima semana no os necesitamos si seguís así", les advirtió muy en serio, y les dijo que debían controlarse porque si no aquello se convertiría en un gallinero: "No podéis perder los nervios ni con tanta frecuencia ni con tanta intensidad".

Mediaset

La cosa no quedó ahí, porque ni la una ni la otra pararon: "Estáis pasando olímpicamente de mi trabajo y de mí, me estáis faltando el respeto", les espetó ya bastante molesto... así que no sería nada raro que hubieran recibido un toque de atención por parte de la productora para que no fueran más. ¿O habrá sido cosa de Sobera y su poder en la cadena...?

Tampoco apareció Violeta

La ex tronista Violeta Mangriñán tampoco estuvo en le plató de 'Supervivientes'. En su caso puede ser perfectamente también por otros compromisos, aunque la polémica le persigue: estos días está en el centro de la polémica por haber sido acusada de robar fotos de otras influencers y haberlas publicado en su Instagram, algunas, sin etiquetar a sus dueñas. ¿Habrá decidido que mejor no aparecer por la tele hasta que todo pase? De momento, ella ha privatizado su cuenta, aunque de poco sirve cuando una tiene ya más de 1,2 millones de seguidores...