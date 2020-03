Steisy por fin explica el origen de su enemistad con Oriana.

Oriana se ha metido con su antigua compañera de 'Crazy Trip Tailandia' en más de una ocasión.

Que Steisy y Oriana se llevan a matar no es ningún secreto, entre otras cosas porque las dos se han encargado de airear su mal rollo a los cuatro vientos. Tras volver del reality de Tailandia, Oriana ya puso de vuelta y media a la que era su amiga y, después, volvió a arremeter contra ella por su faceta de influencer. Pero, ¿cuál es el motivo de tanto odio entre ellas? Pues por fin se ha desvelado. En su canal de Mtmad, Patricia Steisy ha decidido contar toda la verdad y explicar el motivo del enfrentamiento entre ambas con la ayuda de su chico, Pablo.

Eso sí, antes de hacerlo Steisy se ha despachado a gusto contra Oriana.“Eres la patética de España y siempre lo vas a ser”, dice ella mientras se desayuna un kiwi, vamos lo normal... Poco a poco, la influencer se va soltando la lengua y comienza a recordar episodios sucedidos en Tailandia. “Me peleé con ella en Crazy Trip porque una fan me pidió una foto y se puso celosa y me trató de borracha cuando no me había tomado ni una copa”, cuenta.

Pero es Pablo, el novio de Steisy, quien desvela el verdadero motivo del enfrentamiento entre ambas. “Lo que más le dolió fue cuando salió de la operación super dura de siete horas en la que estuvo a punto de palmarla, Oriana sino que se dedicó a criticarla por redes sociales y a decirle cosas muy feas”, explica el decorador de interiores.

Steisy no puede reprimir las lágrimas al recordar ese episodio. “Yo salía de una operación muy grande y lo último que quieres escuchar es ojalá te hubieras extinguido. Cuando estés entre un sitio y entre el otro, que te deseen que estés en el otro, duele”, explica llorando. Su chico Pablo la consuela diciendo “Oriana es muy tóxica y muy mala gente. Patri, te hace un favor si no está en tu vida”.

Sin embargo, a pesar de todo Steisy hace gala de su bondad al reconocer que le tiene cariño. “En el fondo le tengo mucho cariño porque sé que hace las cosas porque sé siente insegura, sé que no es mala y tiene buen fondo. Me da pena porque me gustaría que estuviese feliz como yo. Si yo pudiese hacer algo porque ella se siente mejor, te juro que lo hacía”, cuenta.

Pero ojo no penséis después de leer eso que sí puede haber reconciliación entre ambas. “No me reconcilio con ella porque eres clasista, eres interesada, eres vergonzosa. Eres repugnante por decir que no quieres tener un hijo gay”, explica Steisy. Además dice que Oriana no tiene amigas porque termina discutiendo con todas...