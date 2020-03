El mismo día que celebraba su 32 cumpleaños, Elena Furiase se vistió de primavera adelantada para asistir a la mesa redonda organizada por la revista ‘Elle’ para celebrar el Día Internacional de la Mujer con la jornada ‘2020: Hacia la igualdad total (y real)’, que tuvo lugar en el auditorio El Beatriz Madrid. La actriz habló sobre su hijo, Noah, que nació en octubre de 2018, y sus deseos de darle una hermanita.

Primero de todo, ¡feliz cumpleaños, Elena! ¿Cómo celebraste ayer el Día de la Mujer?

Bueno, con mucha más ilusión y mucha más felicidad, ¿no? Es cierto que también creo que el día de la Mujer son todos los días del año, porque todos los días, todas las mujeres, cada una en su ámbito, en su mundo, en su lugar... luchan por la igualdad. Y porque, al fin y al cabo, somos seres humanos y no odiamos a los hombres ni muchísimo menos.

¿Cómo ves tú el feminismo?

Yo no lo veo como una lucha contra los hombres, es una lucha de las mujeres con la sociedad en general y con el mundo. Así que, bueno, aunque hoy sea mi cumpleaños estoy aquí porque creo que ésta es una iniciativa muy bonita en la que hay que participar. Celebrar que soy mujer, que soy libre, que soy trabajadora y que encima cumplo años también. Y que soy madre, que es lo que siempre he querido, y que además me considero una mujer liberal con un hombre que me adora y me respeta. Pues creo que soy una afortunada y quería venir a celebrarlo.

Como madre, te preocuparás por educar a tu hijo en la igualdad...

Por supuesto, además tengo la gran suerte de que tengo un hombre en casa maravilloso que cocina, lava, plancha, barre… Y que mi hijo vea eso es para mí lo principal. Además, somos una familia de mujeres y mi hijo se está criando con nosotras. Mi mayor miedo y preocupación es que me salga un hombre bueno, y espero conseguirlo.

¿Cómo está Noa?

Muy bien, muy grande, está hecho un bestia. Ahora mismo es del Cromañón, pero, bueno, es una maravilla. Es un niño que es muy tierno, muy lindo y travieso, que es como tienen que ser los niños a esta edad, que pueden juguetear, corretear y tirarlo todo. Pero está muy grande y muy bonito.

¿Pensáis darle un hermanito?

Sí, claro que sí, en algún momento, aunque un poco más adelante. Yo me he criado con un hermano y para mí ha sido lo mejor del mundo. Entonces, me encantaría que Noa tuviese un hermano o una hermana… Mira, una chica estaría muy bien.

Tú también has tenido dos grandes referentes femeninas: tu madre y tu abuela, que además no lo tuvieron nada fácil siendo gitanas y artistas.

Así es, y las dos han influido mucho en mi vida. Empezando por mi abuela. Ella se abrió camino en una época que era mucho más difícil que la de ahora para las mujeres, más siendo artista y trabajando. Por suerte, mi bisabuelo fue muy permisivo.

¿Y qué lección has sacado de ello?

De ellas he aprendido todo. Además, mi abuela se casó con un hombre, con mi abuelo, que también era gitano y logró que la dejara seguir su camino. También es verdad que mi abuelo fue un hombre muy liberal siempre, que estuvo un poco a la espalda de mi abuela. Y eso es lo que hemos vivido siempre nosotras. Hemos visto cómo el hombre apoyaba a la mujer siempre y no la obstaculizaba en ningún momento. También cómo la mujer admiraba al hombre porque mi abuela admiraba sobre todo a mi abuelo a nivel de músico y como pareja, como artista. En mi familia siempre he visto una relación de mucha tolerancia y de mucho amor. Si te crías con eso, yo creo que ya es muy difícil que alguien venga y te ponga barreras, porque se las vas a quitar.

¿Para ti la boda sería un sueño? ¿Te apetece casarte o no lo ves necesario?

Para mí no es necesario. O sea, me encantaría casarme, porque creo que es una fiesta y una celebración por el amor muy bonita, y luego tiene sus cosas legales, ¿no? Pero en principio no es algo que busquemos con ansia ni nada. Cuando llegue llegará y lo disfrutaremos también.

Además de Elena, a la fiesta de ‘Elle’ acudieron otras mujeres de bandera como Eugenia Silva, Flora González y Eugenia Osborne.