Las personas cada vez están más concienciadas de que hay que tomar medidas contra el coronavirus. También las celebrities, como Chenoa, que pidió a una periodista que tomara distancia y que no le acercara el micro a la boca. Otra de ellas ha sido Fiama, una de las concursantes más polémicas de 'La isla de las tentaciones' quien ha explicado a través de 'stories' la razón por la que ha decidido encerrarse en un casa y no estar tan activa en las redes sociales. Y es que la ex tronista ha tenido un problema de pulmón.

"Chicos y chicas he estado un poco desaparecida, pero desde que ha saltado todo lo del Coronavirus aún más. Os voy a contar mi caso, estoy en perfecto estado, no tengo nada pero he decidido aislarme un poco, quedarme en casa, no salir para nada más que lo que sea obligatorio", explicaba. "Hace un tiempo atrás tuve un problema en el pulmón, entonces no se sabe de qué manera me puede afectar una neumonía, por ejemplo. En principio, no me tendría que pasar nada pero hay que prevenir", sentenciaba la influencer con un tono de preocupación.

Telecinco

Fiama y Álex Bueno decidieron romper su compromiso después de participar en 'La isla de las tentaciones'. Aunque en un primer momento no pararon de lanzarse reproches entre los dos, finalmente decidieron continuar su vida por separado. Mientras que Álex ha iniciado una relación con Natalia, una joven futbolista madrileña de 25 años, que juega en el Torrelodones FC. Fiama ha tenido varios encuentros con Joy y se le ha relacionado también con Rubén Sánchez, actual tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Sin embargo, ambos negaron que hubiera habido ningún tipo de relación entre ellos, excepto una verdadera amistad.