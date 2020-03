View this post on Instagram

Esta mañana todo el equipo que hacemos @laruletadelasuerte nos hemos levantado leyendo que ayer conseguimos un nuevo record de temporada 17.2 % . Se que soy muy cansino dándoos las gracias constantemente, pero nunca dejaré de hacerlo porque sois vosotros/as las que al vernos a diario conseguís que nosotros vayamos felices a grabar más programas. Y al ir felices a grabar, las cosas salen mucho mejor! Así que nos vamos retroalimentando vosotros/as y el equipo de la ruleta para conseguir estos fantásticos datos de audiencia. Esta mañana entro con una motivación y una pasión extra a grabar. Una y mil veces más... GRACIAS 🙏🏼 @atresmediacom @antena3com