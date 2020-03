Susana Molina, la más deseada entre los solteros.

Susana no ha vuelto a pisar un plató desde los debates de 'LIDLT'. ¿Por qué?

Muchos han sido los debates y tertulias que se están llevando a cabo sobre 'La isla de las tentaciones' en las últimas semanas: si vuelve, si no vuelve, quién lo va a presentar, si será en directo... Pero tras casi dos meses desde su adiós, muchos se preguntan qué ha sido de algunos concursantes, como Susana Molina, a la que no se ha vuelto a ver en la tele. Muchos de los ex concursantes que han comenzado una nueva gira por los platós, como la que están llevando a cabo Rubén o Christofer, los dos grandes protagonistas masculinos de la edición, a los que vemos en 'MYHYV' y 'Supervivientes'. Pero la ex de Gonzalo Montoya no ha sido vista en ningún sitio más allá del debate final en el que se tuvo que enfrentar a su ex en directo. Y es más: ha rechazado ofertas.

Instagram

La ausencia no ha pasado desapercibida para los espectadores y, sobre todo, sus seguidores, que reclaman que salga a hacer declaraciones en algunos de los debates en los que aparece su nombre ahora que se especula con su relación con el antante Luis Cepeda. Ahora, ella ha respondido a todos aquellos que la echan de menos, con la explicación de qué la ha llevado a tomar esta decisión, y lo ha hecho a través de su canal de MTMad y de las redes sociales, una faceta que está explotando aprovechando el auge que ha tenido en popularidad después de su aparición en el reality.

Telecinco

"Me siento más cómoda haciendo cosas de redes que de tele. A mí me gustan muchísimo los realities, pero luego en la parte de platós y tal no me siento cómoda, por eso no suelo ir a esas cosas", ha determinado en un mensaje en su canal de MTMad, la única cámara a la que responde desde la ruptura con Gonzalo junto con la de sus vídeos en Instagram. Esta no es, sn embargo, la primera vez que opta por desaparecer del medio público, y es que ya lo hizo cuando ganó 'Gran Hermano 14' y se marchó con Gonzalo a Sevilla a vivir su nueva vida.