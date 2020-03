Que levante la mano quien no iba a dar ni un duro por la relación de Sofía Suescun y Kiko Jiménez. Cualquiera estuvo en su derecho de pensar que este noviazgo podía ser por interés, por darle en la boca a Gloria Camila Ortega o por cualquier otra razón, pero lo cierto es que la pareja ha demostrado que son felices y que todo les va divinamente: presumen de amor, trabajo no les falta, el sexo les va fenomenal y de salud no se pueden quejar (aunque tal y como está la cosa, sólo podemos decir "de momento"). Es más: ahora sabemos ¡que se van a casar!

Es innegable que estamos deseando saber detalles de la boda después de todo lo que han pasado, y de hecho alguno ya tenemos: por ejemplo, quieren celebrarla completamente solos y sin testigos en alguna playa paradisíaca, puede que hasta fuera de España, y tampoco nos extrañaría que exclusiva mediante. Además, también quieren que sea especial haciéndolo por un rito exótico, y sólo podemos pensar en la boda de Chabelita con Alejandro Albalá en Cancún hace unos 3 años. ¿Les pedirán algún consejo... o preferirá Sofía mantenerse alejada de Albalá, ahora que no se soportan?

La boda será, de hecho, tan sólo el paso previo a otro de los grandes planes de vida que tienen: Sofía, a sus 23 años, ha confesado tener claro que quiere ser madre en menos de un año, así que o se dan prisa ¡o la vemos en el altar de penalti! Pase lo que pase, les deseamos lo mejor.