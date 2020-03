Gianmarco le declara su amor a Adara el día que ella cumple 27 años.

el día que ella cumple 27 años. La madrileña ha cambiado de look para estar divina en un día tan especial.



Adara crece y el amor que siente por ella Gianmarco también. La ganadora de 'Gh VIP 7' cumple 27 añitos y ha recibido el mejor regalo posible, una dedicatoria de amor pública por parte de su chico. Que ella está enamoradísima estaba claro pero si alguien aún dudaba sobre si los sentimientos del italiano eran o no sinceros, seguro que deja de hacerlo al leer el mensaje, romántico a más no poder, que Gianmarco le ha escrito en su perfil de Twitter. El ex concursante de 'GH VIP' se ha puesto tierno y ha derretido las redes con su felicitación de cumpleaños a Adara.

instagram

“Aunque pase el tiempo, tú sigues siendo única y bellísima y no puedo hacer otra cosa que amarte cada día más. Feliz cumple amore mio, feliz cumpleaños a la persona que hace mejor cada día de mi vida. Ti amo”. Con estas palabras Gianmarco Onestini no sólo ha derretido el corazón de Adara, sino que ha convencido a muchos incrédulos de que su amor por la madrileña es real.

Aunque pase el tiempo, tu sigues siendo única y bellísima y no puedo hacer otra cosa que amarte cada día mas. Feliz cumple amore mio, feliz cumpleaños a la persona que hace mejor cada día de mi vida. Ti amo 💙 @adara_oficial — Gianmarco Onestini (@GOnestini) March 11, 2020

Pero lo más fuerte no es sólo eso, sino la brutal repercusión que su mensaje de cumpleaños ha tenido en Twitter. Los miles de seguidores del italiano se han vuelto locos con esta dedicatoria de amor que ya acumula casi 6 millones de likes, ahí es nada... Y claro tanto 'me gusta', tanto retuit y tanto comentario han terminado por convertir el cumple de Adara en Trending Topic.





Telecinco

Esta bonita prueba de amor seguro que ha alegrado el día de su 27 cumpleaños a Adara y le ha hecho olvidar la decepción con su padre después de que éste apoyara públicamente a Hugo Sierra que concursa actualmente en 'Supervivientes 2020' junto a Elena, la madre de la madrileña. A pesar del disgusto con su padre, la ganadora de 'GH VIP 7' tiene ahora mismo todo lo que necesita para ser feliz: el amor de Gianmarco y a su pequeño Martín.