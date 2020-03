Brays Efe y Yolanda Ramos protagonizan el horror de la semana

Llega una de nuestras secciones favoritas: 'El horror', donde se cuela cada personaje... ¡que nos deja tiritando! En esta ocasión, más bien, nuestros famosos nos han dejado sin palabras, sobre todo, hay dos que se llevan la palma y por eso esta semana se llevan el título de los más perturbadores (porque son dos) ¡Yolanda Ramos y Brays Efe!

Ambos son dos de los actores más aclamados en la actualidad, y a la vez son dos grandes amigos, pero quizá esa amistad a veces es demasiado exacerbada, y lo han demostrado nada menos que con esta foto que veis sobre estas líneas: en serio, ¿qué hace tocándole un pecho Brays a Yolanda? ¡Descocados!

Sin embargo, ellos no son los únicos en esta peculiar lista. La faldita con la que Vanessa Hudgens casi enseña todo también se las trae, o el gesto de Rafa Nadal, a lo Freddy Kruger, nos deja flipando. Si quieres saber qué otros famosos se han colado en este ranking de 'horribles' solo tienes que continuar leyendo. ¿Estás preparado?

Vanessa Hudgens, sencillita ella

Agencias

Ya imaginamos a Vanessa Hudgens llamando a sus amiguis y diciéndoles: ‘Maris, que me he comprado un vestido y unos zapatos monísimos para irme de estreno’. Y se presenta con ese despropósito de look y, no contenta con el desastre, se marca una pose con la que acaba enseñando faja en color nude. ¿Será de las de Kim Kardashian...?

Rafa Nadal ¡da miedito!

Agencias

Tenemos claro que Rafa Nadal es todo un campeón, pero también que, viéndole gritar así, el chico da pelín de miedo: ¡a ver quién se atreve a romperle el servicio cuando pone esa cara!

Helena Bonham Carter, en su salsa

Agencias

Si alguien pensaba que el look ‘yo me lo pongo todo junto’ era fácil, Helena Bonham Carter lo deja claro: estar ‘tan guapa’ como ella es duro porque con tanta prenda junta se pasa ‘una calóoo’... Lo peor de todo es que ya estamos acostumbrados. ¡Qué costará un estilista!