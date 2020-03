La duda de que si Maite vive de su hija se producía por una conversación, nada más y nada menos, que desde Honduras. Cristian Suescun mantenía una conversación con Elena sobre el carácter tan especial que tiene su madre y que por eso su relación no siempre ha sido del todo buena: "Se pasa demasiado conmigo porque quiere que haga las cosas a su manera",confesaba el concursante. Aquí no terminaba la conversación, Cristian tenía más dardos envenenados para su madre. Maite no trabaja después de que le detectasen una fibromialgia, y claro...¿Cómo mantiene sus gastos?

Telecinco

La compositora de 'la papela del camión' acudía a Sálvame y el programa quiso preguntarle si vive de su pensión o si vive de Sofía, algo que había insinuado Cristian. Parece que Maite no dejaba nada claro, solo que es la gestora de las finanzas de su hija. "Si es una casa no hay una buena gestión, el dinero se va al garete y las cosas no lucen como me luce a mí", ha insistido asegurando que lo único que hace es mirar por el patrimonio de su hija: "Cuando yo me vaya se lo dejaré a ella"

Telecicno

Carlota Corredera, aprovechando el momento, le contaba a Maite que Sofía le mandó el ticket de lo que se había gastado en unas zapatillas de lujo: 800€. Al escuchar semejante cifra, la madre de Sofía Suescun no ha podido evitar llevarse las manos a la cabeza asegurando que cuando le preguntó a su hija le dijo que no se había gastado tanto dinero y que era algo relacionado con trabajo: "Te ha mentido, Maite", le ha asegurado la presentadora. "Las voy a descambiar", ha insistido muy convencida.