Cristian se enfrenta duramente a Fani.

El hermano de Sofía Suescun le ha sacado la infidelidad que Fani le hizo a Christofer en 'La isla de las tentaciones'.

Eso sí, por una vez no han sido ni Elena ni Rocío ni José Antonio Avilés. En esta ocasión, la participante que ha estallado duramente contra el hermano de Sofía Suescun ha sido Fani, protagonista de 'La isla de las tentaciones'.

“Me he quedado muerta, no puedo asimilarlo”, dijo la novia de Christofer, muy indignada. “Yo pensaba que se salvaba Ana María y, egoístamente, que yo me salvaba el jueves contra él”, añadió. “No sé por qué ha sentado tan mal mi salvación”, aseguró Cristian. “Porque sinceramente no te lo merecías. Nos lo merecíamos más Ana María, Alejandro o yo. Nosotros no hemos robado y no hemos hecho cosas que no teníamos que hacer. Tú has sido mal compañero con todos”, explicó Estefanía, en directo.

“¡Tú eres una falsa!”, le dijo el hijo de Maite Galdeano, antes de sacarle el tema de su infidelidad en 'La isla de las tentaciones'. “Por ahí no, eh”, dijo Fani. “Yo voy por dónde quiera, Rubén te dejó y, por eso, volviste con Cristopher”, concluyó el hermano de la ganadora de 'GH 16', muy cabreado.