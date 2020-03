Ana María Aldón le reprocha su nominación a Nyno.

La diseñadora es la nueva habitante de playa desvalida.

La mujer de Ortega Cano, que se ha convertido en una de las nuevas habitantes de playa desvalida, no ha pasado su mejor semana en la isla. Y es que, a pesar de que la diseñadora de moda tiene una actitud diez dentro del reality, su nominación por parte de sus compañeros la semana pasada no le sentó nada bien. De hecho, la andaluza no dudó en reprocharle en varias ocasiones esto a uno de sus compañeros de concurso, Nyno Vargas. Ana María se ha sentido muy traicionada por el punto que el cantante le dio. Muy atentos a su pequeño rifirrafe.

Telecinco

"Me dolió mucho tu nominación porque estuvimos juntos desde el primer momento. No me la esperaba para nada por eso", le dijo Ana María al cantante. "Ya te pedí perdón. No puedo hacer otra cosa. Con los demás compañeros había convivido más que contigo. Fue simplemente por eso. Me está pareciendo que estás teniendo una actitud muy infantil en ese momento reprochándome la nominación", aclaró Vargas. "Si me voy hoy, será en parte por tu culpa", concluyó Ana María el enfrentamiento.

Telecinco

Eso sí, a pesar de esto, lo cierto es que la diseñadora esta disfrutando de la experiencia como una enana. "No sé qué me habéis hecho o echado en las gotitas de agua, que me siento más joven. Como con diez años menos", aseguró de su paso por Honduras.