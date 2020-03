Que levante la mano quien firmaba ahora mismo por llegar a la cincuentena como Gwen Stefani. A la artista, la edad no le afecta lo más mínimo, y bien que hace. Y es que, además de seguir pareciendo una eterna adolescente, según el diario 'Globe' podría estar embarazada por cuarta vez.



Si el mes pasado Gwen anulaba tres conciertos en Las Vegas por culpa de una misteriosa enfermedad, su reciente visita a un hospital por náuseas ha terminado de desatar aún más los rumores sobre un posible embarazo. De confirmarse, éste sería el primer hijo de la famosa pareja de coaches de 'La Voz' EE. UU., que lleva ya más de cuatro años de romántico amor.

El cantante de country, Blake Shelton, se convertiría en padre primerizo, mientras que Gwen es ya una experta madre. La artista tiene tres niños: Kingston, Zuma y Apollo, de su relación con el vocalista y guitarrista del grupo británico Bush, Gavin Rossdale.

Agencias

Hace unos días, la cantante llevaba a Apollo, de seis años, a su entrenamiento de fútbol en Los Ángeles y ni rastro de barriguita... bajo tan amplio pantalón. Habrá que esperar a que la pareja se pronuncie. Gwen ejerció de mami moderna con el pequeño. La californiana fue al campo con un look perfecto para no pasar desapercibida: pantalones estampados, sudadera con una enorme mariposa, una parka con detalles de cuadros y a tope de collares. Por no hablar de las uñas a lo Rosalía... a la chica no le falta un detalle.