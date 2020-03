Siempre se ha dicho que los niños pueden llegar a ser muy cueles, pero lo cierto es que no se sabe muy bien dónde está el límite. Vemos casos de bullying infantil todos los días, e incluso los sufrimos cerca de nosotros, y ni siquiera ser famoso o rico te libra de ello. Muchos de nuestros famosos han revelado que de pequeños fueron víctimas de este maltrato entre compañeros de cole o de instituto, y la última ha sido la ex superviviente Mahi Masegosa en su recién estrenado canal de MTMad: "Os voy a contar lo mal que lo pasé, también lo bien que lo pasé, lo mal que les va a ellos y lo estupenda que estoy yo ahora", empezaba diciendo.

"Aquí donde me veis, yo era de las populares, pero en la adolescencia, cuando mis amigas empezaban con sus cigarritos, a salir por discotecas y tal… como mis padres no me dejaban, poco a poco me fui quedando más aislada. Ahí ya me di cuenta de que me fui quedando más desfasada en el instituto, y se me iban acercando las más pringadillas, con las que tampoco pegaba, así que prefería quedarme sola".

Sin embargo, Mahi nunca se dejó amedrentar, y eso que sufrió episodios verdaderamente incómodos: "A mí no me gusta decir que me han hecho bullying. Mi actitud ha sido buena, y de eso es de lo que más orgullosa estoy, porque no me he dejado pisar ni he dejado que me afectara lo que me dijeran. De hecho, yo tenía una boina rosa que me ponía todos los días. Me acuerdo de que había niños que me la tiraban de un manotazo, pero yo me la volvía a poner. Yo me miraba en el espejo y decía “¡pero si estoy estupenda!”. Yo creo que no me quité la gorra en todo el curso".

Eso sí, al menos cuando llegó al bachillerato, al cambiar de centro, todo cambió ¡y acabó siendo como en las pelis!: "Lo pasé un poco mejor, pero tuve la mala suerte de que eran como 15 chicos y yo. Parecía que los astros se habían confabulado para que yo no tuviera amigas, pero lo mejor fue cuando uno de los chicos del instituto, muy guay, se fijó en mí. Sus compañeros le decían que cómo se había fijado en esa, que era muy rara... pero él decía que yo era guay. Y así es como volví a ser guay".

La cosa volvió a cambiar cuando sus padres la enviaron a estudiar a Granada: ella no sabía lo que quería hacer con su vida. Primero Periodismo, pero acabó estudiando, por cosas del destino, Ciencias Políticas: "Me vi estudiando eso en una residencia de monjas del Opus. En esos 2 años, de los 18 a los 20, perdí el sentido de mi vida totalmente. Fueron los más amargos: no iba a clase; me peleé con mi mejor amiga, que era mi prima; entré como en una depresión muy extraña...", recuerda. "Las monjas no podían ni verme, porque encima se enteraron de que tocaba la guitarra e intentaron que me metiera en el coro rociero. ¡YO! Que escucho a Extremoduro...".

Al final, todo le salió bien, según cuenta: "No me renovaron la matrícula y me fui a un piso de estudiantes. Ahí ya hice lo que me dio la gana: dedicarme a la moda, la imagen personal y la estética". Y el resto, es historia: 'Maestros de la Costura', 'Supervivientes', influencer en Instagram... ¡y ahora canal de MTMad! ¿Qué será lo próximo?