Verónica Hidalgo: "Maxi y yo ya hemos hablado de boda y niños"

Parece que esta vez es la definitiva. Verónica Hidalgo y Maximiliano Poveda se han dado una segunda oportunidad. Como avanzamos la semana pasada, la modelo catalana y el empresario petrolero están de nuevo juntos y han pasado unos días en Miami. La pareja tiene planeado comprarse una casa, aunque el argentino ya tiene un piso allí. El motivo es porque dentro de un tiempo quieren irse a vivir a Estados Unidos.

¿Por qué os habéis dado esta segunda oportunidad?

Fue una ruptura rara. Por una pelea, los dos tenemos mucho orgullo. Teníamos una conversación pendiente, que tardó un año en producirse. En octubre del año pasado decidí hablar con él y retomamos la relación. Pero los dos pusimos nuestras condiciones.

¿Qué condiciones?

Pues cosas que a mí no me gustaban de él y al contrario. Por ejemplo, una de las condiciones fue dar el paso de vivir juntos, porque no nos conocíamos en la convivencia. Y desde diciembre convivimos. Aunque Maxi tiene la residencia en Dubai, aquí viven sus hijos y cuando está en Madrid vivimos juntos.

Guillermo Jiménez

Os hemos visto pasar unos días en Miami.

Sí, porque Maxi tiene un piso allí y lo estamos arreglando. A partir de ahora queremos ir mucho a Miami. Igual la intención es irnos a vivir allí en un par de años y comprarnos una casa más grande.

¿Tienes ofertas de trabajo?

En Miami hay trabajo, tanto en la televisión como en la moda. Incluso hemos hablado de montar un negocio.

“Teníamos una conversación pendiente porque los dos tenemos mucho orgullo”

Entonces tenéis planes de futuro...



La idea de la vuelta es para siempre. Todavía no me ha pedido que me case con él, pero seguro que lo hace en breve. Ya hemos hablado de boda y de niños. Queremos vivir otra vez nuestro noviazgo. Despacito, pero sin pausa. Si viene un niño antes de la boda, estupendo. No vamos a poner barreras. Siempre he dicho que antes de los 40 quiero ser mamá.

¿Tu madre le conoce?

Sí. Hicimos un viaje con ella y su pareja a Dubai, donde vive Maxi. Los dos se caen muy bien.

Hace poco te operaste.

Sí, me operé los juanetes de los dos pies porque en un futuro podría tener problemas mayores. Fue muy doloroso. Si lo llego a saber, no me opero.

Un amor de ida y vuelta

Agencias

