Adara celebra su cumpleaños con sus dos chicos favoritos, Gianmarco y su peque Martín

La ganadora de 'GH VIP 7' no acudió a la gala de 'Supervivientes 2020' para poder disfrutar de su día.



Adara Molinero ha cumplido este jueves, 12 de marzo, 27 años.

Adara, ganadora de 'Gran Hermano VIP 7', cumplía este 12 de marzo 27 años y lo hace en un momento agridulce de su vida. Aunque ha encontrado el amor y está de lo más ilusionada con Gianmarco Onestini, vive una turbia relación con su ex, Hugo Sierra, y tiene a su principal apoyo lejos, su madre Elena, que concursa junto a su ex en 'Supervivientes 2020'. Pese a todo, los que están cerca han querido hacer de su día uno muy especial, dedicándole tiernos mensajes como el del italiano: "Aunque pase el tiempo, tú sigues siendo única y bellísima y no puedo hacer otra cosa que amarte cada día más. Feliz cumple amore mio, feliz cumpleaños a la persona que hace mejor cada día de mi vida. Ti amo". "Simplemente con estar a tu lado mi día será especial. Te amo mi amor", le respondía ella, y así ha sido.

¡Lo han celebrado juntos! Adara ha disfrutado junto a sus dos chicos favoritos, Gianmarco y su pequeño Martín (que ya se conocen y se llevan de maravilla).

instagram

La pareja disfrutó de una exquisita cena en el restaurante Sagaretxe, una sidrería vasca ubicada en Madrid, y quisieron compartir el momento con sus seguidores a través de las redes sociales.

La propia Adara ha confesado haber pasado un día "super bonito" y ha aprovechado para agradecer a sus seguidores todo el cariño recibido por su cumpleaños. Desde aquí nos sumamos a todos los mensajes de felicitación, ¡a cumplir muchos más!