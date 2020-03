La periodista cree que puede ser una alergia, pero ha preferido quedarse en casa por prevención.

A pesar de sus continuos choques con sus compañeros, confiesa que ya echa de menos el plató de 'Sálvame'.

Lydia Lozano ha sido este viernes la gran ausente en 'Sálvame'. La periodista suele ser una de las tertulianas habituales de los viernes, pero este 13 de marzo ha hecho una excepción y ha decidido quedarse en casa por prevención. La colaboradora de 'Sálvame' ha contactado en directo con el programa para explicar el motivo que le había llevado a quedarse en casa y faltar a su puesto de trabajo, al que tanto cariño le tiene a pesar de sus más y sus menos con algunos de sus compañeros de programa.

Lydia ha contado a Carlota Corredera y a los compañeros que se encontraban este viernes en el plató que estando en casa de su madre empezó a tener mucha tos y mucosidad, así que decidió irse a casa y llamar a los servicios médicos. La periodista se puso en contacto con su centro de salud y habló primero con una enfermera a la que le dijo sus síntomas. Le preguntaron si tenía fiebre, ella les dijo que no y que suele tener alergia cuando hace calor pero, por protocolo, le pidieron que se quedara en casa. Algo que a ella le cuesta bastante porque es una persona muy social, aunque seguro que al igual que muchos otros rostros conocidos se las apañará para llevar este aislamiento de la mejor manera posible.

Al día siguiente le llamó otro enfermero que le pidió que siguiera con el protocolo y que se quedara en casa, por prevención ante el coronavirus. Ella insistió en que no tenía fiebre pero aun así le pidieron que continuara en casa por precaución. Lydia pidió que le hicieran la prueba, pero el sistema está colapsado y no se la han podido hacer. Lo ha intentado con su seguro privado pero tampoco lo ha conseguido. Pero el doctor que se encontraba en la mesa informativo, le ha dicho que ella está "muy lozana" y que no se preocupe, que lo principal es que se quede en casa, porque aunque probablemente sea una alergia, es mejor prevenir.

La periodista también ha comentado que tampoco podrá estar este sábado en 'Sábado Deluxe' y que no podrá volver a la televisión hasta que no de negativo en coronavirus, a pesar de que pueda ser simplemente una alergia.