‘El programa de Ana Rosa’ se ha puesto en “cuarentena preventiva” por el coronavirus.

"#YoMeQuedoEnCasa", bajo este lema, los famosos se conciencian sobre la necesidad de aislamiento ante el conocido como coronavirus, que se expande a pasos agigantados.



La crisis del coronavirus está creando conciencia social y ya la mayoría de ciudadanos permanecen aislados en sus casas para evitar más casos de contagio y el colapso de hospitales. Con el 'yo me quedo en casa', muchos trabajos están prescindiendo de sus empleados y optando por el teletrabajo siempre que sea posible. Han cerrado colegios, parques... y hasta programas de televisión. Se han pospuesto las grabaciones de programas como 'La Voz Kids' y se han suspendido partes de ciertos programas de televisión como la sección del corazón de 'El programa de Ana Rosa'.

La propia Chabelita, que colabora en el programa, anunciaba lo sucedido: "Con esto del coronavirus, tenía el coche de producción para que me recogiera en la puerta de mi casa para ir a trabajar, he ido, me han maquillado, me han peinado como siempre y en el último momento no han cancelado la sección de corazón".

instagram

A través de sus redes sociales, Isa ha comentado sus planes para el aislamiento: "Antes de que todo vaya a más y cierren la Comunidad de Madrid, me voy a poner rumbo al Puerto de Santa María para estar con Albertito. Él va a estar en casa estos días por si acaso, toda prevención es clave". Así que se ha trasladado hasta su pueblo para pasar estos días en familia.

Y desde su aislamiento está aprovechando para sacar su lado 'influencer' y compartir con sus seguidores sus nuevas adquisiciones, modelitos... Al fin y al cabo, hay que entretenerse como sea.