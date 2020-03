Omar Montes sorprendió a una seguidora en 'Volverte a ver'.

El cantante ha confesado que sufrió 'bullying' y racismo en su infancia.

y racismo en su infancia. Ha hablado sobre su relación con Isabel Pantoja y su hija, ¿con quién se subiría antes a un escenario?

Por fin, ha confesado que ganó 'Supervivientes' haciendo alguna que otra trampa.

Omar Montes, ganador de 'Supervivientes 2019', concursante de 'GH VIP 6' y ex novio de Chabelita Pantoja, se convirtió en el protagonista de una sorpresa a una de sus mayores admiradoras en 'Volverte a ver'. En su paso por el programa, ha aprovechado para abrirse en canal: Su dura infancia, su salto a la fama, su amistad con Isabel Pantoja y hasta su paso por 'Supervivientes'.

Omar confesaba que sufrió 'bullying' y acoso escolar: "Yo era un niño normal, pero tenía factores en mi contra, el racismo, estaba gordo… Me perseguían… Lo pasé fatal, se metían conmigo todo el rato", sin embargo, "aquellos mismos chavales que me perseguían, ahora llenan mis conciertos", ha desvelado, algo que le ha hecho comprobar que no es mala persona, ya que no les guarda ningún rencor. Lo que sí le dolió más es no tener al lado a su padre: "eché de menos a mi padre, al tener tantas carencias afectivas me ha hecho ser un buen padre". Por suerte ahora su familia está unida y mejor que nunca.

telecinco

Su salto a la fama vino, en parte, gracias a su relación con Isa Pantoja y su posterior paso por 'Supervivientes', en el que confiesa: "Hice alguna performance, me acomodé la victoria". Vamos, que hizo trampas para ganar, ninguna novedad... Y su paso por el concurso le regaló una bonita amistad con su ex suegra, Isabel Pantoja.



Desde entonces, ambos mantienen una estrecha relación: "Seguimos estando muy unidos con Isabel, es una maravilla. Para mí es como si fuese una madre, es mi mamá 2", reconoce. Lo que sí tiene clarísimo es que se subiría, sin dudar, a un escenario junto a ella, y no haría lo mismo con Isa P...