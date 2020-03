Cristian Suescun se ha convertido en uno de los personajes más controvertidos de 'Supervivientes 2020' y no parece congeniar demasiado con sus compañeros.

Si algo tiene Maite Galdeano es que dice las cosas tal y como las siente, sin tapujos ni anestesias, y si no, solo hay que ver su paso por 'Gran Hermano' o su visita a cada plató de Telecinco para defender a sus hijos. Antes lo hacía con Sofía Suescun y ahora le ha tocado a Cristian, que lo está teniendo complicado en 'Supervivientes 2020'. Desde que se convirtiera en Dios de la isla, se vino un poquito arriba y sus compañeros no acabaron de comprender esa 'subida de ego', y todos se le volvieron en contra.

Maite culpa a José Antonio Avilés de “arrastrar a un conjunto de compañeros” para ir “contra” su hijo Cristian, no entenderle y hacerle “la vida imposible” y tiene claro que “por ahí no voy a pasar”.

telecinco

No se ha cortado un pelo y les ha llamado a todos "ovejas de corral", y ha aclarado que a su hijo le encanta comer "y en gran abundancia" pero "sabía donde iba perfectamente, lo que pasa es que cada cosa que hace, come y tal, se lo cuentan todo y llaman su atención para que salga fuera de sí, que entre en cólera... Parece que les encanta".

Pese a que han tenido unos años de mala relación, Maite asegura que conoce muy bien a su hijo, aunque no sabía que tenía ese genio y que no se cortaba en nada: "Yo le aconsejé que se enfadase, porque le veía tan noble y tan bueno... No te reserves nada si estás enfadado".