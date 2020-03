Christopher reconoce que está deseando casarse con Fani

El exconcursante de 'LIDLT' confiesa que sigue teniendo miedo a que le sea infiel

El ex concursante de 'La isla de las tentaciones', Christopher, ha acudido a 'Sábado Deluxe' para enfrentarse al polígrafo. La pareja de Fani ha querido aprovechar este momento para confesar cómo se encuentra su relación con ella y aclarar algunos detalles de su paso por el concurso. "Fue el momento más duro de mi vida", ha reconocido al recordar los momentos en los que tuvo que ver como Fani le era infiel con su tentación. Sin embargo, parece que es una situación que ya ha superado, aunque sigue sin gustarle que se hable sobre ese tema. "Le perdono pero no lo puedo olvidar".

Telecinco

Christopher ha comenzado la entrevista muy enfadado con el programa por volver a ponerle las imágenes donde aparece gritando "Estefanía". Un hecho que Jorge Javier ha admitido que no puede evitar que suceda, al igual que otras famosas tiene otras frases con las que serán siempre recordadas.

Sobre las imágenes donde aparece realizando ese grito, Christopher ha reconocido sentir "vergüenza". Además, ha admitido que si no consiguió llegar hasta el lugar donde se encontraba la concursante de 'Supervivientes' fue porque es asmático.

Christopher ha admitido que sigue teniendo miedo a que Fani le sea infiel fuera del concurso, y asegura que en esta ocasión no le perdonaría. Además, ha reconocido que ella también entró al concurso de 'Supervivientes' con miedo a que él estuviese con otra persona.

Durante el polígrafo, el exconcursante de 'LIDLT', ha reconocido que él y Fani solían discutir por "la poca ambición" que él tenía. "Yo soy más conformista". Además, ha reconocido que su pareja siempre ha querido ser famosa. "Ella siempre ha tenido el sueño de trabajar en televisión".

Pese a esto, ha querido dejar claro que Fani no va buscando estar con una persona por interés. "Cuando me conoció yo estaba en paro. Pudo estar con otras personas con más dinero y no quiso", ha recalcado.

Telecinco

Respecto a las declaraciones que realizó la hermana de Fani en televisión, Christopher ha admitido que le ha parecido "vergonzoso que apareciese en televisión cuando ella no está". Sin embargo, no cree que a la concursante de 'Supervivientes' le sorprenda ver esas imágenes. "Siempre pensamos que esto podía pasar".

En cuanto a sus planes de futuro, Christopher tiene pensado montar un negocio de hostelería junto a Fani. "La idea es que todo lo que estamos haciendo ahora sea por un bien común".

Por último, ha querido reconocer que tiene muy claro sus sentimientos por ella y que está deseando que salga del concurso "para casarse con ella".