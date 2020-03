Belén Esteban comunica que se quedará en casa durante 15 días

La colaboradora confiesa que es una medida preventiva

La colaboradora de 'Sábado Deluxe', Belén Esteban, ha decidido no acudir al programa. Durante su retransmisión, ha intervenido vía telefónica para explicar los motivos por los que no volverá a estar presente en un plató de televisión durante los próximos 15 días, como mínimo. Belén Esteban ha comentado que esta situación será así mientras dure el coronavirus, aunque ha querido aclarar que ella está "perfectamente" y que no padece dicha enfermedad. Sin embargo, ha decidido recluirse en su casa mientras dure esta situación como medida preventiva.

Telecinco

La colaboradora de 'Sálvame', ha explicado que los motivos principales de esta decisión se deben, principalmente, a que ella se encuentra entre las personas que pueden tener más riesgo debido a la diabetes que padece. "Además, mi marido es técnico sanitario", ha aclarado.

Por estas razones, Belén Esteban no aparecerá en televisión durante los próximos días. Esta es una medida preventiva que ha querido tomar "por el bien de sus compañeros" y por el suyo. Además, ha aclarado que esta es una decisión que ya había hablado con el director del programa, David Valldeperas, que también le recomendó que se quedase durante estos días en casa.

Además, Belén Esteban ha reconocido a Jorge Javier que esta es una decisión difícil para ella, ya que es "muy activa" y le encanta salir. Sin embargo, cree que es la mejor decisión que puede tomar. "Con el problema que tengo era muy peligroso para mí y para mis compañeros", ha indicado.

Respecto a sus planes durante estos días de aislamiento, Belén Esteban ha reconocido que se dedicará a leer y ver películas. Además, ha aclarado que mantiene el contacto con su médico de cabecera "por si lo necesita".

Telecinco

Por otro lado, Jorge Javier ha querido preguntarle si aprovechará este tiempo para intentar ser madre, ya que la colaboradora expresó su deseo de tener otro hijo. "Qué mejor momento que este para intentar tener un bebé", ha dicho Belén Esteban entre risas.

Por último, ha querido aprovechar para pedir que envíen más materiales médicos a los hospitales. "Hay que darle mascarilla y materiales a los sanitarios que trabajan en los hospitales", ha resaltado.