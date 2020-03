Rocío Flores ha pasado malos momentos en 'Supervivientes 2020' con las críticas de algunos de sus compañeros y aseguró haberle faltado la defensa de Ana María Aldón.

La mujer de Ortega Cano pidió disculpas, tras su expulsión, a la nieta del diestro.

Ana María Aldón vivía, la pasada semana, su etapa más dura en 'Supervivientes 2020' por culpa de su nominación, aunque le trajo cosas buenas, como la reconciliación con Rocío Flores. “Si no he estado a la altura en todos los momentos que me hubiera gustado que me hubiera pedido ayuda. Que no he querido meterme en su concurso ni cobrar un protagonismo que no me pertenezca. Que la quiero mucho”, le decía la diseñadora, emocionada, antes de su salida. Unas palabras que Rocío recibía agradecida y entre lágrimas.

Sin embargo, ¿cómo ha sentado todo esto fuera de la isla? Pues Antonio David asegura que Ortega Cano no se esperaba la falta de apoyo de Ana María Aldón a Rocío Flores. Así lo ha comentado en 'Sálvame', donde colabora.

telecinco

"Yo personalmente me la creo, pero independientemente de que me la crea yo o no, la que se la tiene que creer es Rocío que es la persona que lo ha pasado mal allí. Creo que al final si Rocío la entiende y la perdona, yo igual". Además, aseguraba que Ortega Cano tampoco se esperaba que Ana María no apoyase a la joven Ro: "Mi relación es más con Ortega Cano que con ella, mi compromiso es con ella, no me lo esperaba yo, no se lo esperaba Ortega ni ninguno de la familia”.

Aunque Antonio David asegura que no quiere meterse demasiado, algunos de sus compañeros de 'Sálvame' consideran que Antonio David no está siendo totalmente sincero con sus palabras y que quizás se deba a que no quiere entrar en conflicto con la familia de Ortega Cano.