Emily Ratajkowski y su marido se comen a besos en plena calle

Emily Ratajkowski y Sebastian Bear-McClard se dieron el 'sí quiero' en febrero de 2018 ante la sorpresa de todos sus seguidores y anunciaron el enlace en sus redes sociales.

Estamos muy acostumbrados a ver a Emily pasear por las calles de Nueva York junto a su perrito luciendo 'looks' informales que no dejan de conquistarnos. Pero esta vez, además de por el 'outfit', que también, la modelo ha derretido a sus seguidores por la estampa que ha protagonizado junto a su marido, Sebastian Bear-McClard. La pareja de 3 ha dado un paseo por las calles de la ciudad y no ha podido evitar hacer un par de paradas para comerse a besos y demostrar que lo suyo no fue cosa de la locura, ya que se casaron apenas tres meses después de conocerse, si no que van muy en serio y a por todas, ¡están enamoradísimos!

En esta ocasión, la modelo también ha lucido un 'LOOKAZO' con todas las letras. Mientras su chico iba con chandal, sudadera y gorra, con un aspecto algo desenfadado, ella llevaba un total look negro que nos ha encantado para el día a día.

Cazadora vaquera en negro, pantalón de chandal y un mini top. Todo combinado con unas maxi zapatillas deportivas en color blanco y calcetines del mismo estilo. No es la primera vez que su estilismo para sacar al perro causa sensación.

Emily Ratajkowski, considerada una de las mujeres más sexis del mundo, había estado con el músico y productor Jeff Magid, con quien mantenía una relación desde 2014, sin embargo, con él no pasó por el altar. Parece que con Sebastian ha conseguido encontrar el verdadero amor.