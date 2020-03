La 'influencer' ha mandado un mensaje de calma y sobre todo ha querido recalcar lo importante que es no colapsar el sistema.

Tanto su marido, como el resto de la familia se encuentran bien.

Todos están en una misma casa, salvo sus abuelitos que se encuentran en otro piso, todos juntos.

Tamara Gorro es una de los rostros conocidos más positivos de nuestro país, con su lema de #RendirseNunca, la 'influencer' ve la vida de otra manera. Por eso, después de que su marido Ezequiel Garay confirmase su positivo en coronavirus, Tamara ha querido explicar cómo se encuentra su familia y las medidas que están adoptando en su día a día tras conocer que su marido está infectado con este virus.

Una situación que ha preocupado mucho a los seguidores del jugador del Valencia como a la "familia virtual" de Tamara Gorro que siguen día a día los pasos de la joven a través de su cuenta personal de Instagram y su canal de Youtube. Ante la preocupación de sus seguidores, Tamara ha querido mandar un mensaje tranquilizador a todos.

La 'influencer' comenzaba saludando a todos sus seguidores, diciéndoles que suponían que ya se habían enterado del positivo de su marido para luego continuar diciendo que "Supongo que yo también estaré infectada porque estoy en contacto directo con él pero me encuentro bien. No tengo síntomas", explicaba diciendo que han seguido todas las indicaciones que han hecho desde el Gobierno en estos casos.

Tamara Gorro ha querido dejar claro a su "familia virtual" la importancia de mantener la calma y no colapsar el sistema: "No me voy a volver loca pidiendo la prueba, estoy bien, no hay que colapsar el sistema y hay que dejar prioridad a las personas que lo necesitan". "Tranquilidad y vamos a por el coronavirus, porque juntos podemos", ha finalizado.