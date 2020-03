Violeta Mangriñán enseña su cambio tras su operación de pecho

La ex concursante de 'Supervivientes' ha confesado que tenía mucho complejo y que antes nunca hubiera enseñado la foto.

Ante las dudas de sus seguidores, Violeta ha querido compartir su experiencia con la cirugía estética.

Aunque Violeta Mangriñán, ex concursante de Supervivientes y 'Mujeres y Hombres y Viceversa', parece estar muy segura de sí misma, no siempre ha sido así. Como todos, ha tenido y seguro tiene inseguridades y complejos, y ella misma lo ha confesado en sus redes sociales. Le ha echado valor y ha compartido con sus seguidores el antes y el después de su operación de pecho, confesando que "hace años no hubiese subido esto ni de coña del complejo que tenía", pero lo ha hecho y sus seguidores se lo han agradecido. Ha sido durante estas primeras horas de aislamiento en casa en las que ha decidido matar el tiempo hablando con sus seguidores a través de las 'preguntas y respuestas' de Instagram, para hablar, sobre todo, de las dudas sobre la cirugía, y entonces le han pedido una foto del antes y el después, y así lo ha hecho.

instagram

Ha explicado que le operó el doctor Giovanni Bistoni y que el post operatorio fue "bastante duro y doloroso". "Mi hermana fue la mejor enfermera del mundo y eso que no se lo puse nada fácil", ha confesado.

Una decisión que tomó con apenas 23 años y que ha contado se lo pagó ella misma mientras trabajaba en Zara: le costó 5000 euros. Eso le ha ayudado a estar mucho más a gusto consigo misma, así que no ha dudado en confesar que está muy contenta con el resultado. Aunque se ha sometido a otros retoques estéticos, no ha vuelto a pasar por el quirófano.