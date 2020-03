Elena y José Antonio han protagonizado un duro enfrentamiento.

A pesar de llevarse bien, los concursantes no paran de reprocharse actitudes.

Parece que los problemas entre los concursantes, lejos de desaparecer, crecen por momentos. Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, y José Antonio Avilés, colaborador de 'Viva la vida', han sido los últimos en protagonizar un duro enfrentamiento en los Cayos Cochinos. Y es que ambos participantes de 'Supervivientes 2020' se reprochan la manera que tienen de ejecutar la supervivencia. Mientras Elena defiende que hay que trabajar más para poder comer, José Antonio no entiende las críticas de su compañera hacia sus comportamientos.

“Creo que deberíamos hacer más e intentar pescar. No podemos estar de tertulia todo el día porque el fuego al final se va a apagar”, dijo Elena. “No nos dejes de vago, de como tú eres la que más hacer. Te gusta mucho quedar como la víctima y no me gusta nada cada vez que haces eso. Eres igual de teatrera que tu hija”, añadió Avilés. “Mira cuando haces esto, es cuando no me gustas nada tío. Vas a hacer daño”, contestó Rodríguez.



“Lo único que he dicho es que me niego a seguir comiendo arroz crudo. No puedo más. Necesito el arroz para alimentarme”, añadió la madre de Adara Molinero. “Pero porque siempre individualizas. Que en tu misma situación nos encontramos todos. No estás tú sola comiendo arroz crudo. Yo también como arroz crudo y me interesa igual que el fuego este encendido para alimentarme”, concluyó el periodista de 'Viva la vida', visiblemente cabreado con Elena.