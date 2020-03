Fani, muy arrepentida de su infidelidad a Christofer.

La ex participante de 'LIDLT' ha recordado su historia con Rubén.

La estancia en Honduras da mucho tiempo para compartir sentimientos muy profundos. Fani, que está semana se enfrenta a su tercera nominación, no ha dudado en sincerarse y contar cómo vivió la infidelidad a Christofer en 'La isla de las tentaciones'. Sin duda, la pareja de teleoperador se ha mostrado muy dolida al recordar la historia y se muestra completamente arrepentida de lo que pasó. De hecho, nada más empezar el reality, le pidió a sus compañeros de programa que no le sacaran el tema porque no le hacía ninguna gracia.

Telecinco

“Al final me topé con un chico que hizo muy bien su trabajo de conquistador y me confundí por completo”, aseguró Fani de su historia con Rubén en el programa de Mónica Naranjo. “Reconozco que metí la pata por completo y no voy a tener tiempo suficiente para arrepentirme de lo que pasó. Le he pedido mil veces a Christofer perdón y se lo seguiré pidiendo”, añadió.



Telecinco

“Estábamos en una situación muy mala cuando fuimos al reality, pero eso ya ha pasado y ahora estamos en nuestro mejor momento”, continuó. “Lo más importante para mí ahora mismo es mi familia. Yo quiero estar con Christofer y sé que es el hombre de mi vida. Me ha pedido que me case con él y es lo que más deseo. Es la persona más importante de mi vida sin duda”, concluyó Fani, muy sincera ante la atenta mirada de sus compañeros.