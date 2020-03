Violeta confiesa que Fabio le puso los cuernos

Violeta Mangriñán no está pasando sus mejores momentos, como muchos españoles. La pandemia global que estamos sufriendo es algo que tiene a la gente inquieta y desconcertada, pero Violeta tiene otra causa por la que también sufrir: la traición de Fabio Colloricchio. La 'opinionista' de 'MYHYV' confesaba hace unos días que su novio le había puesto los cuernos nada más salir del reality, momento en el que comenzaban su relación.

Mtmad

La extronista se ha tenido que enfrentar a todo tipo de comentarios desagradables en redes sociales y ha dicho, por activa y por pasiva, que ha tratado por todos los medios que el tema no saliera a la luz, pero no ha sido capaz: "Lo sacó mi ex amiga Oriana.Confié en ella y fue un error". No voy a criticarla, ella lo sacó y ya está, a veces somos muy parecidas pero no la he imitado nunca, no me quiero parecer a ella ni en el blanco de los ojos, quiero ser yo y punto", ha seguido la colaboradora.

Violeta le ha contado a sus seguidores que le ha constado un trabajo enorme perdonarle, pero que así lo ha hecho y no le reprocha nada. "Lo pasé muy mal en su momento porque yo siempre he dicho que cuando la gente está enamorada de verdad no traiciona. O por lo menos si lo hace puedo llegar a entender cuando es una relación que está rota...". Violeta lo ha contado, a parte por que ya no había vuelta atrás, también porque igual que cuelga sus viajes y las cosas bonitas, cuenta las cosas no tan perfectas.