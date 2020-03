Ser un icono de estilo de verdad conlleva, entre otras muchas cosas, saber enfrentarse a cualquier prenda y domesticarla con éxito. Y eso lo hace como pocas mujeres en el mundo Olivia Palermo. La "percha" personificada. Si no sabes cómo sacarle partido a una prenda por mucho que te guste, busca en la hemeroteca looks de la neoyorkina, porque es un valor seguro. Y si no te lo crees, mira cómo ha resuelto el pantalón más difícil de llevar.

Gtres

Palermo optó combinar un voluminoso plumas de acabado acharolado que además incluía un gran cuello de pelo granate. Esta prenda esta de plena actualidad, por lo que no es extraño que la reina de las tendencias la tenga en su guardarropa. Lo que no es tan normal es que le haya sumado unos pantalones estampados en cuadros amarillos y negros que se ceñían a su figura, dibujando una silueta ‘slim’. A esto le sumó unas grandes gafas de pasta de color negro, que cobraban protagonismo al llevar el pelo recogido y unas botas militares, un calzado también muy llamativo. Todos podemos tener un mal día y, sin duda, ayer Olivia Palermo se equivocó combinando dos prendas con demasiado protagonismo para llevarlas en el mismo estilismo, a las que además sumó otras piezas nada básicas.

Gtres

En lo que no ha innovado tanto la empresaria es el peinado, ya que ha resuelto el estilismo con el recogido exprés de moda: el moño alto, el peinado favorito de Katie Holmes, Eva González, Jennifer López, Blanca Suárez y muchas otras celebrities a las que hemos visto lucirlo en los últimos meses.