Diego Matamoros tiene muy claro que, a pesar de todo, el gran público casi no le conoce así que ha decidido poner remedio haciendo un capítulo de Mtmad muy especial titulado '50 sombras de Diego'. En el vídeo confesó algunos secretos como que el mejor día de su vida sigue siendo su boda con Estela. "Fue un día muy especial que preparamos los dos con muchísimas ganas durante mucho tiempo", explicaba emocionándose al recordar cómo fue todo. "Cuando vi a Estela bajar hacia el embarcadero acompañada de su padre... para mí fue un momento en el que dije '¡Wow! Vaya mujer..' y no por lo físico sino por todo lo que englobaba en ese momento", describía.

Pero igual que le ha dado el mejor momento de su vida, Estela también le ha otorgado los cinco peores meses de su vida. "Estos últimos cinco meses han sido muy duros . Un hostión de realidad muy gordo que no me esperaba para nada. Me hubiese gustado que hubiesen sido las cosas diferentes por el amor que he tenido y que sigo teniendo hacia Estela, pero es duro", añadía el hijo de Kiko Matamoros dejando claro que sus sentimientos siguen intactos hacia su mujer a pesar de todo. ¿Abre la puerta así a una reconciliación?

Mtmad

Aunque no lo ha dejado claro, sí que ha destacado que solo ha estado enamorado dos veces, de sus últimas dos relaciones importantes, sin que haya dejado de estarlo de Estela. "Pero de quien más he estado enamorado es de Estela. Y bueno, a día de hoy sigo enamorado. No puedo negar lo que tengo aquí (el corazón) y lo que tengo aquí (la cabeza)", se sinceraba Diego sin poder tener casi contacto visual con la cámara. Y es que, confiesa que el problema de estos meses está relacionado con lo que más odia: "Lo que más odio es la falta de sinceridad". Por eso, Estela ha dejado de ser la persona a la que se lo cuenta todo aunque sigan en contacto.

Precisamente, la ruptura con Estela, asegura, ha sido la más dolorosa que ha tenido. "A lo mejor es porque basé demasiado en ella toda mi vida, no lo sé", comentaba ya que cogió la relación con mucha fuerza cuando volvieron. "Me parece una muy buena chica que se ha confundido mucho con muchas cosas. Yo también me he confundido mucho", reconocía tras haberle pedido perdón en plató, "pero me parece que tirar lo que teníamos y encima por lo que se ha tirado, es muy complicado y muy doloroso". Al final, asegura, "ahora mismo ella ya se está arrepintiendo de la gilipollez que ha hecho".

Así, Diego deja por su parte la puerta abierta a una futura reconociliación ya que "la vida sigue". "No sé si el futuro me unirá o Estela será parte de mi vida pasada. No lo sé", confesaba el hijo de Kiko Matamoros que apostaba por seguir hablando con su ex pareja cara a cara y apartados de los focos de la actualidad. "Cuanto más apartado de entrevistas de este tipo, mejor, y cuanto más hables en la intimidad, mejor". Nosotras estamos deseando que ambos curen sus heridas y conocer cómo acabará esta turbulenta historia de amor.