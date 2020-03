La crisis del coronavirus ha provocado una alarmante situación del sistema de salud público. Esta cuarentena está siendo muy dura ya que todo el país está encerrado en sus casas o en los hospitales. El sistema sanitario se está colapsando debido a la cantidad de contagios que llegan cada día y por ello debemos cumplir las medidas que ha recomendado el Gobierno. Todos ponemos de nuestra parte y Madame de Rosa ha querido aportar su granito de arena volviendo a trabajar de enfermera, su antiguo puesto de trabajo antes de ser influencer. "Trabajaré en una planta habilitada para gente infectada con el coronavirus", anunciaba a sus más de 500.000 seguidores. Sin embargo, la influencer ha admitido que le ha costado tomar la decisión por miedo a infectar a sus familiares más cercanos.

Instagram

"Me ha costado mucho tomar esta decisión porque el miedo está ahí, el miedo de contagiar a mi familia, pero creo que si todos pensásemos no habría nadie trabajando en los hospitales", explicaba la amiga de Dulceida. "Me sentía en la obligación moral de hacerlo, quiero ayudar a mis compañeros, quiero ayudaros a vosotros". añadía. También ha querido informar de que no estará muy pendiente de subir contenido a las redes sociales durante la cuarentena a través de un vídeo en Instagram que ha emocionado a todos los espectadores. En él explica cómo ha sido volver al hospital y que estará ausente algunos días por esta situación ya que cuando llegue a casa solo tendrá tiempo para sus seres queridos. ¡Le mandamos mucho ánimo en esta dura etapa que vivimos a nivel global y mucha fuerza!