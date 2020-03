La cantante y actriz, fiel a su estilo, nos deja ojipláticos con este modelito.

Rita Ora promociona su nuevo trabajo musical.

Rita Ora se ha puesto el mundo por montera, ha pasado de todas las restricciones de la capital londinense por el Coronavirus y ha continuado con la promoción de su nuevo single 'How to be lonely', todo un temazo que seguro será todo un éxito. Para la ocasión, no os creáis que la cantante se ha puesto cualquier cosilla, ¡que va!

La nueva diva del pop británico lo ha vuelto a hacer: ha elegido un modelito de lo más... ¿original, arriesgado o extravagante? No sabríamos cómo definirlo porque a decir verdad, Rita se ha puesto todas las tendencias del momento y ha salido a la calle sin cortarse un pelo. Y el resultado ha sido este. ¡Juzgadlo vosotr@s mism@s!

A nosotros, la verdad, nos ha dejado los pelos como escarpias. ¿Esta mujer no tiene un buen estilista que la asesore? Sabemos que le gusta llamar la atención, pero ¿siempre tiene que ir de estas fachas? Analicemos su 'modelito'.



Los pantalones de campana en crochet, con el frío que hace en Londres en marzo como que no son lo más apropiado, pero pueden tener un pase si los ves por delante. El crochet está de moda pero ¿qué nos decís de las aperturas delanteras de los pantalones que dejan al descubierto el body que lleva la cantante y cubre parte de sus piernas como podemos ver a través de las aperturas frontales de los pantalones?

¿Y la cazadora bicolor negra por delante y camel por detrás? Sin olvidarnos, claro está, de los 'tropecientos' collares que se ha colgado, de esas maxigafas de sol al más puro estrella de Hollywood y su nuevo peinado: esos stirabuzones al estilo 'richi' de los noventa, rubio platino, como si fuera una muñeca... ¡Oh my God!

Si por delante, el modelito no tiene desperdicio, echad un vistazo a la parte trasera. La cazadora tiene un pase pero ¿y los pantalones? ¿A dónde miráis: a los cuts-outs del 'cu-cu' o a ese 'París' bordado en semejante parte? ¡Sin comentarios!

En fin, todo muy del estilo de Rita Ora que prefiere seguir el consejo de María Isabel y se apunta a su canción 'Antes muerta que sencilla'. Y, desde luego, la Ora de sencilla no tiene un pelo.