Hugo confirma su romance con Eva (OT 2020) y se defiende de las críticas

La academia de 'Operación Triunfo 2020' ha cerrado sus puertas, al menos temporalmente dada las circunstancias excepcionales en las que se encuentra nuestro país. Los jóvenes han vuelto a sus casas y desde allí, aunque se les aconsejó no estar demasiado pendientes de las redes sociales, ya se han conectado y hablado con sus 'fans' y sus 'haters'. Uno de los primeros en animarse a hacer un 'directo' para hablar con ellos ha sido Hugo. El triunfito se ha tenido que enfrentar a preguntas y críticas, y es que mientras muchos querían saber qué había pasado realmente con Eva en la academia (con quien ha tenido mucho tonteo) otros le llaman directamente "infiel" tras ver unas imágenes en las que el joven se despedía de ella con un beso en los labios. Y sí, Hugo tenía novia antes de entrar.

Por eso ha querido aclararlo todo y no se ha cortado a la hora de explicar lo sucedido: "No he querido hacerle daño a nadie", ha confesado, "soy humano, tengo sentimientos, son situaciones que no se pueden evitar, si alguna vez habéis visto a alguien y os han entrado siete mil millones de cosas por el cuerpo, me podréis entender".

Y por si fuera poco, ha dejado entrever que no serían los únicos, aunque ya se sabía: "Le ha pasado a todo el mundo, la mala suerte es que a mi me han grabado".

Tampoco considera haberle sido infiel a la que era antes su pareja antes de entrar en la academia ya que "yo no tenía nada firmado con nadie" ni "llevaba tanto tiempo con Aurora". Además, reconoce que su relación anterior "no era nada sana".

"Yo la quiero mucho, se nos ve, se nos ha visto, que pase lo que tenga que pasar", ha zanjado, y es que ya sabemos que las relación que nacen en OT no suelen durar demasiado, excepto en casos aislados.