José Antonio Avilés destapa un pacto entre los chicos para nominar a Barranco.

Ferre se enfrenta duramente al periodista.

El periodista de 'Viva la vida' no para de dar momentos en el concurso. Y es que José Antonio Avilés no puede evitar estar en todos los fregados de la isla. Durante el último 'Tierra de nadie', el comunicador confirmó un pacto entre el grupo de los chicos para nominar masivamente a Albert Barranco, uno de los concursantes que más está destacando en la supervivencia. Una información que los chicos desmintieron por completo y acusan a Avilés de habérselo inventado absolutamente todo. Y, como era de esperar, la guerra estaba servida en la isla.

Telecinco

“Yo he estado escuchando a los de la otra isla y he oído que tienen un plan para nominar a Albert Barranco”, aseguró el periodista de los planes de sus compañeros. “Alucino con esto que me has contado porque yo le tengo mucho cariño a mis compañeros y lo sentiría como una traición sin duda. Espero que no suceda”, comentó el ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Telecinco

Una información que desató el enfado de Ferre, que no dudó en enfrentarse al colaborador de televisión. “Eres un maldito mentiroso. Como se nota que eres periodista y lo único que haces es inventarte historias para tu beneficio. Le tengo un gran cariño a Barranco nada más empezar este concurso, por eso nunca le nominaría. Y si tuviera que nominarlo, se lo diría a la cara porque yo voy siempre de frente, no como tú”, dijo Ferre, muy cabreado.