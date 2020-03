Susana Molina se desnuda durante una sesión de fotos para su Instagram.

durante una sesión de fotos para su Instagram. La influencer, a la que se ha relacionado con Cepeda, se parece a Dulceida.

Sí, es cierto, Susana Molina ha desaparecido de los platos de televisión desde que le confirmara a su ex, Gonzalo Montoya, que pasa de reconciliaciones. Pero de donde no ha desaparecido la que fuera concursante de 'La Isla de las Tentaciones' es de las redes sociales que maneja como nadie. Instagram es ahora la principal fuente de ingresos de la amiga de Anabel Pantoja, así que Susana Molina ha decidido mostrar cómo es su jornada de trabajo como influencer. Lo ha hecho a través de su canal de Mtmad 'Contigo, sí' mostrando el backstage de su sesión de fotos más sexys.

Mtmad





Susana Molina demuestra que es toda una profesional de Instagram, donde cuenta con casi un millón de seguidores, e incluso tiene un equipo de profesionales detrás. La murciana se va hasta un hotelazo acompañada por no uno, sino dos fotógrafos,e incluso por su desconocido hermano, que se deja ver por primera vez, ya que como ella misma cuenta no tiene ni redes sociales. “Es el grinch de las redes”, dice Susana.



Mtmad

Y allí en una suite de lujo, Susana se hace una sesión de fotos de lo más sexy. Que si me desnudo por completo y me meto en la bañera, que si me desperezo en la cama de lo más sensual con un picardías negro... La ex de Gonzalo sabe perfectamente cómo enamorar a la cámara y posar ya sea desnuda o con ropa deportiva para promocionar una marca.

Mtmad

Pero también es capaz de enamorar al fotógrafo que está flipado con ella, con lo bien que sale y con el enorme parecido de Susana Molina a una famosísima influencer. “Eres clavadita a Dulceida”, le dice durante la sesión y lo corrobora después al ver el resultado de la foto.

Mtmad

Lo mejor de ver cómo hace Susana Molina una sesión de fotos para su Instagram es que después puedes ver el resultado en su perfil. Así de sexy aparece la joven en el espectacular baño de la suite del hotel, tan chulo que como ella misma dice “hasta hacer caca aquí es guay”.

Desde luego, la ex de Gonzalo Montoya se mueve como pez en el agua en ese mundo donde se siente realmente cómoda aunque reconoce que sigue siendo muy tímida. Fue una productiva jornada de trabajo de la que salieron mogollón de fotos que ella va publicando ahora en su perfil, no sólo sexys sino también posando en la terraza.