Dulceida se desnuda para copiar a Cristina Pedroche.

La influencer se suma al #YoMeQuedoEnCasa y muestra sus pijamas.

Sí, amigos la cuarentena impuesta por el dichoso coronavirus está causando estragos. Y es aunque el encierro saca a relucir lo mejor de la gente en estos #DíasExtraordinarios, también provoca un aburrimiento de caballo. Aburrida de la muerte tenía que estar Dulceida, encerrada en su casa con su mujer Alba Paul, cuando se le ocurrió la genial idea de intentar copiar a otra grande de las redes sociales, nada más y nada menos que Cristina Pedroche. Y ojo que para lograrlo la influencer no eligió una foto cualquiera de la presentadora, sino una de las que más ha arrasado, más comentarios ha generado y más difícil es de replicar. ¿Cuál es?

Instagram

Está claro que a Aida Domenech le van los retos porque para sobrellevar el confinamiento decidió copiar la foto de Cristina Pedroche haciendo el pino lateral desnuda en la cama. Sí, la cosa no era sencilla, pero la verdad que el resultado no estuvo nada mal. Juzgad por vosotros mismos.

“Hace unas semanas vi una foto que subió @cristipedroche y hoy que he tenido tiempo 🤪 la he querido copiar. Me tienes que enseñar Cristina porque casi me parto el cuello 😂”, escribía Dulceida en su Instagram junto a la foto en la que sale desnuda boca abajo en la cama.

La réplica de Dulceida no está nada mal y hemos podido ver que la influencer tiene un tipazo estupendo. Eso sí para que fuera lo más parecida a la de Cristina Pedroche debería haber puesto las piernas en la misma dirección que la presentadora y, ya para rizar el rizo, haberse tapado el tatuaje que tiene en el muslo.

Pero ojo que Dulceida también ha copiado a Pedroche en otra cosa durante esta cuarentena. Si hace unos días, la presentadora aparecía en sus redes con un original pijama de la influencer ha hecho algo muy parecido al marcarse un divertido stories posando con todos sus pijamas.

Instagram Cristina Pedroche Instagram Dulceida

Venga va mójate y dinos qué te parece esta 'competición' de pijamas. ¿Habrá respuesta de Cristina Pedroche?