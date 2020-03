Cristina Pedroche confiesa qué hace para lucir unas cejas perfectas.

La presentadora también está compartiendo sus rutinas de yoga.

Instagram

impuesta para evitar que el coronavirus se propague todavía más. Una medida que tanto a la presentadora, como a la mayoría de los españoles, está dejando muchas horas libres para hacer todas esas cosas a las que nunca da tiempo. Y es en estos días extraordinarios cuandoy, además compartirlo con sus más de dos millones y medio de seguidores de su perfil de Instagram. La mujer del chef de Diverxoe incluso ha mostrado el proceso... que tampoco hacía falta dicho sea de paso...

"Hoy en cosas que nunca hago por pereza: Me tiño las cejas (Llevo el tinte puesto no quedan así, no os asustéis)" escribía la colaboradora en una de sus 'stories'. Una imagen que ha sorprendido ya que Cristina nunca había mostrado el truco que utiliza para tener las cejas siempre perfectas. Una vez retirado el tinte, la presentadora ha mostrado el resultado final y está estupenda.

Instagram

Aunque al inicio del confinamiento Cristina Pedroche admitía que no le apetecía hacer nada, solo comer, lo cierto es que ha cogido fuerzas y está aprovechando para hacer deporte y leer libros que tenía pendientes. La colaboradora anima a todos sus seguidores a que no se acomoden y hagan una rutina diaria para estar en casa. Estamos deseando que siga probando nuevos trucos de belleza y que nos muestre el resultado final de cada uno de ellos para que así nos podamos inspirar todos.