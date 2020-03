Christofer muestra el resultado de su operación estética de ojeras

Fani se encuentra en la isla de 'Supervivientes 2020' y Christofer está aprovechando el tiempo que está sin su amor para hacer algo que quería hacer hace mucho tiempo. Antes que comenzansen los días de aislamiento en casa por el estado de alarma que vivimos, el chileno decidió dar un gran paso para él: realizar un retoque estético que le tenía algo acomplejado.

Los más característico de ex concursante de 'La isla de las tentaciones' son sus ojeras. Estas hacen que tenga una mirada un tanto triste, que muchos de los colaboradores, e incluso Jorge Javier, se lo dicen. De ahí su gran complejo. La ojera le hace también aparentar cansancio y más edad. El chileno ha querido compartir con todos sus seguidores este paso tan determinante en su vida a través de su canal de Mtmad.

"Es una cosa que me quería arreglar y que Fani me tenía reservada una cita. Ya aprovecho y me quito un poquito las ojeras", explicaba el novio de Fani en su canal. Llevaba bastante tiempo detrás de este retoque, pero o por falta de tiempo o miedos siempre se echaba para atrás y no veía el momento de hacérselo. Christofer ha mostrado a todos cómo se sometía a su segundo día de tratamiento. Con la crema anestésica en la cara, cuando le pinchaban el ácido hialurónico, revisando lo ocurrido con el doctor… el concursante de 'La isla de las tentaciones' lo ha mostrado todo. Por el momento, el joven ha comenzado intentando arreglar la profundidad que tienen sus ojeras, para después intentar corregir el color.

"La verdad es que sí estoy notando bastantes cambios, que me han tapado la profundidad. Se me ve bastante, que se me han rellenado bastante y que va bastante bien”, ha asegurado. “Me voy, me veo bien y no tengo esa mirada tan cansada", aseguraba.